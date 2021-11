Moni, Milchbäuerin mit Leidenschaft

Auf der ersten Stufe ist die Eigenkontrolle. Also alles was Moni selbst überprüfen und vor allem dokumentieren muss. Die zweite Stufe ist die Überprüfung durch geschulte AMA-Kontrolleure. In der dritten Stufe werden die ihrerseits von akkreditierten, also amtlich beglaubigten, unabhängigen Unternehmen überprüft. Also alles unter Kontrolle.