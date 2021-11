Obst & Gemüse: Kontrolle löst Gegensätze auf

Die (fast) ganzjährige Versorgung mit frischem heimischen Obst und Gemüse ist heutzutage selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich erscheinen Qualität und Sicherheit unserer Lebensmittel. Doch diese Selbstverständlichkeit ist nicht so selbstverständlich. Denn es gilt viele Gegensätze in der Obst- und Gemüseproduktion aufzuheben: Die Konsumenten möchten beste Qualität zu günstigen Preisen. Der Handel will die strengen Kriterien durch ein zuverlässiges System abgesichert wissen. Der Gesetzgeber pocht auf höchste Lebensmittelsicherheit. Und die Produzent:innen sollen all diese Wünsche erfüllen und das auch noch ausführlich dokumentieren. Geht sich das aus? Ja, sagt die AMA.

Ganzheitliche Qualität braucht ein umfassendes Management über alle Produktionsbereiche. Ein zentrales Element dabei ist Integrierter Pflanzenschutz. Pflanzenschutz ist der Schutz der Kulturpflanzen vor Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern. Integrierter Pflanzenschutz zielt vor allem darauf ab, möglichem Befall durch geeignete Maßnahmen (siehe Infokasten) bereits im Vorfeld zu begegnen. Nicht immer reichen die Vorsorgemaßnahmen aus. Dann werden im Falle des Befalls andere Wege zur Bekämpfung beschritten. Erst, wenn sich zeigt, dass die biologischen Maßnahmen nicht ausreichen, können chemische Pflanzenschutzmittel in möglichst geringen Mengen angewendet werden. Das alles mit Blick auf die Ökologie und die Reduktion von chemischem Pflanzenschutz. Die beschlossenen Maßnahmen müssen rückwirkend aus der Datenlage heraus nachvollziehbar sein.