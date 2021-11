„Was wirklich zählt, ist die Gesundheit“

Das heißt, dass die psychischen Probleme in Österreich zugenommen haben?

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die Anzahl der Jugendlichen, die über mentale Beschwerden klagen, vervierfacht. Speziell junge Menschen fühlen sich oft einsam, viele klagen verstärkt über Antriebs- und Energielosigkeit, Müdigkeit oder Schlafstörungen. Unsere Studien zeigen auch, dass vor allem die Mehrfachbelastungen der letzten Monate diesen Trend bei vielen Altersgruppen negativ befeuert haben. Wir wollen als Allianz mehr Bewusstsein schaffen und mit dem „Tabuthema“ brechen. Es ist mir auch persönlich ein großes Anliegen aufzuzeigen, dass psychologische Beratung hilft, um die mentale Gesundheit zu stärken.

Welche Angebote bieten Sie hier Ihren Kunden?

Beim Thema mentale Gesundheit geht es darum, präventiv vorzubeugen und zu helfen, mental stark durch herausfordernde Situationen zu kommen. Deshalb ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer Gesundheitsversicherung, aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, via Instahelp psychologische Online-Beratung in Anspruch zu nehmen und mit Profis zu reflektieren. Und wir bieten weitere, umfangreiche Services: von professionellen Gesundheitschecks inklusive Genanalyse über Wellness-Aufenthalte, Fitness-Kurse oder Ernährungs-, Bewegungs- und Entgiftungskonzepten bis hin zu telemedizinischen Angeboten, die Hilfe rund um die Uhr per Whatsapp, Telegram oder Webchat zugänglich macht.

Hat auch das Gesundheitsbewusstsein insgesamt in der Krise zugenommen?

Auf jeden Fall. Wir merken, dass eine neue Sensibilität entstanden und das Bewusstsein rund um das Thema Gesundheit gestiegen ist – mit unserer neuen Gesundheitsversicherung wollen wir dem verstärkt Rechnung tragen. „Meine Gesundheitsversicherung“ ist eine Versicherungslösung der modernsten Generation und fokussiert neben den klassischen Sparten Sonderklasse und Wahlarzt insbesondere auf die genannten Bereiche Prävention, Telemedizin und mentale Gesundheit. Und wir sehen, dass das Angebot von unseren Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen wird.