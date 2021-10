Die neue Gesundheitskultur

Unsere Leistungsgesellschaft, in der die Menschen hauptsächlich nach Erfolg, Jugendlichkeit und Dynamik bewertet werden, hat leider auch eine negative Kehrseite: Stress, Überforderung und Überarbeitung. Krankenstände sowie Frühpensionierungen aus psychischen Gründen erreichen mittlerweile Rekordwerte. Es geht also längst nicht mehr nur um das Vorbeugen und Behandeln von Krankheiten, sondern auch darum, die geistige und körperliche Gesundheit in Einklang zu bringen.

Grade durch den Kampf gegen die Pandemie und deren Auswirkungen auf das mentale Befinden entsteht ein neuer Fokus auf Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der körperliches und psychisches Wohlbefinden den gleichen Stellenwert haben und durch die passenden Angebote im Gesundheitssystem aktiv unterstützt werden. Die eigenen Sorgen schnell unter den Tisch zu kehren, statt sich die passende Hilfe zu holen, muss endgültig der Vergangenheit angehören.

Aber auch Unternehmen sind in Zukunft stark gefordert, ein gesundes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen und entsprechend aktiv zu werden.