Vorsorge: Mentale Gesundheit als zentraler Faktor

Allianz Podcast „der Sieger und Siegerinnen“

Die Allianz Österreich setzt als Gesundheitsversicherer nicht nur auf körperliche, sondern auch auf mentale Gesundheit. Aus diesem Grund soll eine neue Initiative dazu beitragen, die mentale Gesundheit zu stärken.

In der Podcast-Serie der Allianz Österreich erzählen vier Protagonistinnen und Protagonisten von Krisen in ihrem Leben und warum mentale Stärke stets der Schlüssel zu ihrer Bewältigung ist. Denn wenn uns Krisen und Ängste aus der Balance bringen, sind es oft die Geschichten anderer, die uns helfen, große Herausforderungen zu überwinden.

So verrät etwa der Paralympics-Tennisspieler Nico Langmann in einem Gespräch mit Psychologin Kerstin Jäger sein Erfolgsrezept, und Ariane Schrauf erzählt, woher sie die Kraft schöpft, trotz schwerer Erkrankung Österreich mit dem Rennrad in 92 Stunden Non-Stop zu umrunden. Die Initiative soll Mut machen und Möglichkeiten zur Förderung der mentalen Gesundheit aufzeigen. Die Podcast-Serie ist über gängige Streaming- Apps und auf der AllianzHomepage abrufbar: www.allianz.at/podcast