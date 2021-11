Health Strategy: Die richtige Strategie für die Gesundheit

Die Antworten und Lösungen enthielt mein persönlicher Gesundheitsplan. Einmal motiviert begann ich mit der lang geplanten Gewichtsreduktion und sportlicher Aktivität. Anfangs begleitet vom Health Strategy Team begann ich den maßgeschneiderten Gesundheitsplan aus Med Genanalyse & Health Screening Ergebnissen umzusetzen. Begeistert war ich von meinem erreichten Ziel: Mein aktuelles biologisches Alter liegt nun bei Minus fünf Jahren und ich erreichte eine Gewichtsreduktion von 12 kg. Ideal war auch das persönliche Ergebnisgespräch mit der Ernährungswissenschaftlerin mit Praxislösungen – hilfreiche Follow-up-Gespräche wurden von mir auch per Zoom genutzt.

Besonders wertvoll ist es, meinen genetisch berechneten persönlichen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zu kennen. Für mich ist in allen Lebensbereichen faktenbasiertes Handeln die überzeugendere Lösung. Diverse Wirkstoffe zum gesund bleiben sind innerhalb der Med Genanalyse für jedes Familienmitglied individuell ermittelt worden. Die unkontrollierte Einnahme nach Jahreszeiten und Trends ist somit in unserer Familie Geschichte.