„Finanzmarkt-Player haben einen wichtigen Hebel in der Hand“

Das Geld der Kundinnen und Kunden, das diese bei Finanzdienstleistungsunternehmen veranlagen, kann viel bewegen, ist Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich im Interview überzeugt. Doch wir stehen erst am Anfang.

Die heftigen Unwetter dieses Jahr haben vielen Menschen die handfesten Auswirkungen des Klimawandels vor Augen geführt. Wie kann sich ein Versicherungsunternehmen bei diesem Thema einbringen?

Rémi Vrignaud: Der Klimawandel ist omnipräsent, die Ursachen sind vielfältig – das sehen wir auch in Österreich: Mit einem Bodenverbrauch von 13 Hektar pro Tag wird alle zehn Jahre die Fläche von Wien neu verbaut, die CO 2 -Emissionen pro Kopf liegen mit neun Tonnen CO 2 -Äquivalent deutlich über dem EU-Schnitt und ja, viel zu viele Vermögensverwalter investieren immer noch zu einem hohen Anteil in treibhausgas-intensive Sektoren. Das muss sich ändern. Alleine in Österreich betragen die Assets under Management rund 200 Milliarden Euro – zum Vergleich: das entspricht fast der Hälfte unseres jährlichen Bruttoinlandsproduktes. Der Impact der Finanzbranche und insbesondere von Versicherungen wird oft unterschätzt – dabei haben sie im Kampf gegen den Klimawandel mit der Möglichkeit, Gelder nachhaltig zu veranlagen, einen extrem wichtigen Hebel in der Hand.

Wie setzt die Allianz diesen Hebel ein?

Nachhaltigkeit ist seit Jahren fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir investieren in Bereiche, die Zukunft haben und Zukunft schaffen – wie beispielsweise in erneuerbare Energien, den öffentlichen Verkehr oder den Gesundheitssektor. Als Allianz haben wir bereits 2014 unsere Investmentstrategie nachhaltig ausgerichtet und uns zu konkreten Nachhaltigkeitszielen für unser Portfolio verpflichtet. Heute erfüllen bereits mehr als 91 Prozent unserer Kapitalanlagen Nachhaltigkeitskriterien, mehr als die Hälfte unserer Investitionen werden sogar als „sehr nachhaltig“ eingestuft. Bis 2030 sollen es 100 Prozent sein. So wollen wir unseren Beitrag leisten, auch nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen.

Welches Potenzial sehen Sie noch in Ihrem Wirkungskreis, um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten?