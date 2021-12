Vorsorge aus dem Netz

Die Digitalisierung hat die Ansprüche der Kundinnen und Kunden an Versicherungsprodukte und -prozesse verändert – gefragt sind mehr denn je innovative, schnelle, transparente und einfache Produkte und Services. Deshalb hat die Allianz Österreich in den letzten Jahren viel in die Digitalisierung des Unternehmens investiert und arbeitet laufend an neuen innovativen Lösungen, um das Produktportfolio sukzessive zu erweitern und zu optimieren. So werden heute Versicherungsfälle vermehrt einfach und rasch elektronisch abgewickelt Versicherungsverträge via SMS-Service digital abgeschlossen oder ein Schadenstatus „in Echtzeit“ getrackt.