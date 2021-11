„Unsere Psyche bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die ihr zusteht“

Wie wichtig ist den in Österreich lebenden Menschen das Thema Vorsorge?

Dragan Dokic: Es ist schon seit Jahren ein steigendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung wahrzunehmen. Die Ereignisse des letzten Jahres haben diesen Trend noch weiter beschleunigt. Die Nachfrage nach gesundheitsfördernden Leistungen, individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Individuums zugeschnitten, nimmt deutlich zu.

Warum geht aber nur die Hälfte der Bevölkerung regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung?

Ein Teil der Antwort liegt wohl leider immer noch in den sehr traditionell gelebten Geschlechterrollen begründet. Wir wissen, dass Männer Vorsorgeleistungen seltener in Anspruch nehmen als Frauen. Sie neigen dazu, erst einen Arzt aufzusuchen, wenn „der Hut bereits brennt“, die ersten Symptome also manifest werden. Männer sind es weniger gewohnt, über ihre eigenen Befindlichkeiten zu sprechen – schon gar nicht über Krankheiten.

Änderte sich dieses Bild in den vergangenen Jahren?

Ja – diverse Studien legen nahe, dass vor allem Jugendliche und junge Erwachsene ein deutlich ausgeprägteres Gesundheitsbewusstsein haben, als das bei Vorgängergenerationen der Fall war. Mehr Bewegung durch gezielte sportliche Aktivitäten, gesündere Ernährung, weniger Alkoholkonsum, sowie eine stetig sinkende Anzahl an Rauchern tragen dazu bei. Außerdem unterstützen die immer zahlreicher werdenden „Gesundheits- Influencer“ auf diversen sozialen Kanälen dabei, dass ein gesunder Lebensstil als zunehmend „cool“ und erstrebenswert angesehen wird.