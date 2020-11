Pionierarbeit: Finanzsektor kann Klima verändern

In Zukunft möchte man noch einen Schritt weiter gehen. Der Nachhaltigkeitsgrad des Portfolios soll in den nächsten Jahren stetig weiter erhöht werden. Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich: „Einzelne Nachhaltigkeitsfonds reichen nicht aus. Finanzunternehmen müssen ihrer Verantwortung nachkommen und ihr Kerngeschäft ökologisch und sozial verträglich gestalten. Deshalb setzen wir nicht nur auf Klasse, sondern auch auf Masse und werden den Anteil unserer nachhaltigen Investments bis 2030 auf 100 Prozent erhöhen.“ Alle Kundengelder sollen dann nach strengen ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien investiert werden. Dabei folgt man dem Analysemodell des Wiener Sustainable Finance-Sozialunternehmens ESG Plus, das in Zusammenarbeit mit dem WWF entwickelt wurde. Um das gesamte Portfolio zu durchleuchten, werden mehr als 150 Indikatoren angewendet. Dabei werden 18.000 Einzelpositionen von 700 Emittenten analysiert. Alles sehr komplex, aber es lohnt sich. Vrignaud: „Wir gehen an die Substanz und investieren große Summen in innovative, nachhaltige Bereiche wie erneuerbare Energien oder den Gesundheitssektor. Wir erachten es als unsere Verantwortung, auch unseren nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Dafür braucht es vollen Einsatz und nicht nur halbherzige Bemühungen.“