Der Nachhaltigkeits-Pionier in Sachen Vorsorge

Viele Arbeitnehmer wissen es nicht, aber jeden Monat erhalten sie einen kleinen Teil ihres Gehalts als Beitrag in die Vorsorgekasse. Mit dem neuen Abfertigungsrecht haben in Österreich alle Mitarbeiter, die nach dem 01.01.2003 ein Arbeitsverhältnis begonnen haben, Anspruch auf diese moderne Art der Abfertigung. Hierfür leistet ihr Arbeitgeber ab dem 2. Beschäftigungsmonat einen laufenden Beitrag in der Höhe von 1,53 Prozent des monatlichen Bruttobezugs (inklusive Sonderzahlungen) an die jeweils zuständige Landesgeschäftsstelle der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK, vormals GKK).

Das Geld fließt in eine betriebliche Vorsorgekasse, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat – sofern ein solcher vorhanden ist – gemeinsam gewählt werden. Auch Selbständige nehmen seit 2008 mit eigenen Beiträgen an dieser Vorsorge teil.