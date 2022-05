Klimaneutralität als Ziel: Allianz tritt Green Finance Alliance bei

Der Finanzsektor ist ein wesentlicher Faktor für mehr Klimaschutz. Allein in Österreich beträgt das verwaltete Vermögen mehr als 200 Milliarden Euro und es macht einen Unterschied, ob Geld in Projekte wie Windkraft, Sonnenenergie oder moderne Technologien fließt, oder aber in sehr klimaschädliche und sozial problematische Bereiche wie Kohleabbau oder die Rüstungsindustrie. Das Fondsmanagement der Allianz Invest KAG verwaltet Kapitalanlagen von rund 5,2 Milliarden Euro aus der Sach- und Lebensversicherung. Bereits mehr als 91 Prozent dieser Investitionen erfüllen Nachhaltigkeitskriterien. Bis 2030 sollen es 100 Prozent sein.

Auch auf globaler Ebene richtet die Allianz Gruppe ihre Investitionen nachhaltig aus. Ab dem 1. Januar 2023 wird die Allianz SE in der Kapitalanlage von Versichertengeldern und der Schaden- und Unfallversicherung keine Einzelprojekte für neue Öl- und Gasfelder, Öl- und Gasaktivitäten in der Arktis und Antarktis sowie Schwerstöl- und Ultra-Tiefseerisiken finanzieren oder diese versichern.

Kunden der Allianz können also sicher sein: Ihre veranlagten Prämiengelder werden bereits großteils nachhaltig investiert. Und auch darüber hinaus unterstützt die Allianz durch passende Versicherungslösungen einen nachhaltigen Lebensstil. So gibt es nicht nur Versicherungen für E-Autos und E- Bikes, Solar- und Photovoltaikanlagen sind sogar fixer Bestandteil der Eigenheim-Versicherung. Im Kfz-Bereich setzt man auf Reparieren statt neu kaufen: Partnerwerkstätten sind bei einem Schaden dazu verpflichtet, ihn nach Möglichkeit zu reparieren, bevor kaputte Teile ausgetauscht und entsorgt werden.

Auch bei den eigenen Emissionen setzt die Allianz an: In den letzten zehn Jahren konnte der CO2-Ausstoß pro Mitarbeiter:in um mehr als 60 Prozent verringert werden. Ein Weg, den man konsequent weiterverfolgt. Vrignaud appeliert abschließend an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, gemeinsam anzupacken: „Der Klimawandel ist eine unserer größten Bedrohung der Zukunft. Neben Sorgen und Hilflosigkeit steigt aber vor allem bei der jungen Generation der Tatendrang. Das ist als deutlicher Weckruf und klarer Auftrag zu verstehen, auf allen Ebenen sofort, konsequent und gemeinsam zu handeln.“