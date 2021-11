„Klimakrise ist ein globaler Notfall“

In den vergangenen Wochen trafen sich Staats- und Regierungschefs mit ihren Unterhändlern in Glasgow bei der Weltklimakonferenz (COP 26) - dem größten Zusammentreffen, um der Klimakrise über alle nationalen Grenzen hinweg den Kampf anzusagen. Wie ist das Ergebnis zu bewerten? Was muss rasch passieren? Wie begegnen Unternehmen der Klimakrise? Welche Rolle spielt die Finanzbranche für eine lebenswerte Zukunft? Andrea Johanides, Geschäftsführerin des WWF Österreich, und Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich, haben Antworten.

Frau Johanides, was muss angesichts des enttäuschenden COP26-Ergebnisses jetzt passieren?

Andrea Johanides: Die Staats- und Regierungschefs müssen den Ernst der Lage begreifen und die Klimakrise als das behandeln, was sie ist: ein globaler Notfall. Mit den bisher vorliegenden Plänen sind wir davon meilenweit entfernt. Symbolische Bekenntnisse dominieren, längst bekannte Maßnahmen werden immer wieder aufgeschoben, die wichtige Rolle des Naturschutzes ist unterbelichtet. Das muss sich dringend ändern – und zwar nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in den Taten. Wir haben leider schon viel zu oft erlebt, dass sich die Politik nach der Heimreise von Klimakonferenzen nicht mehr an ihre eigenen Zusagen erinnern kann.

Herr Vrignaud, wie bewertet die Allianz als Unternehmen das Ergebnis der COP?

Rémi Vrignaud: Leider haben sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Es gab bei der COP zwar ein Bekenntnis zum 1,5-Grad Ziel, aber was beschlossen wurde reicht dafür nicht aus. Die Länder werden zwar aufgefordert, bis Ende 2022 ihre Klimaschutzpläne nachzuschärfen, es gibt aber keine Pflicht. Auch die Passage zur Abkehr von der Kohleverstromung wurde immer weiter abgeschwächt. Statt von einem raschen Ausstieg spricht man nur von einem schrittweisen Abbau. Ein schnelles Ende für die Subventionierung fossiler Brennstoffe ist ebenfalls nicht in Sicht. Umso wichtiger ist es jetzt, dass Finanzströme im großen Stil in eine nachhaltige Zukunft fließen. Bei der Allianz haben wir die Notwendigkeit für einen nachhaltigen Wandel schon früh erkannt. Wir warten nicht auf politische Ergebnisse und schaffen bereits seit vielen Jahren Fakten. Als Gründungsmitglied der Net Zero Asset Owner Alliance werden wir weiterhin unseren Beitrag leisten, die Transformation auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft deutlich zu beschleunigen.

Unsere Ökosysteme sind an einer Belastungsgrenze angelangt. Als Versicherer haben die Folgen dieser Veränderungen eine direkte Auswirkung auf Ihr Kerngeschäft. Wie gehen Sie mit diesem Risiko um?

Vrignaud: Die Klimakrise bringt enorme Risiken für uns alle mit sich. Das haben wir bei diesen gravierenden Unwetterkatastrophen heuer sehr gut gesehen. Als Versicherer möchten wir auch unserer Jugend noch eine lebenswerte Zukunft bieten können. Unser größter Hebel ist dabei unser Kapital. Deshalb haben wir bereits 2014 hinterfragt, worin wir das uns anvertraute Geld investieren und begonnen, unsere Investmentstrategie neu auszurichten. In einer Vereinbarung mit dem WWF haben wir uns dann zu konkreten, messbaren Nachhaltigkeitszielen für unser Portfolio verpflichtet, die wir seither konsequent verfolgen. Und wir fordern unsere Branchenkolleg:innen auf, es uns gleich zu tun. Gemeinsam können wir viel erreichen!