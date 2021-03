Investments: Allianz und WWF fordern mehr Transparenz in der Finanzbranche

Allianz steigert nachhaltige Investments: Bereits 91,3 Prozent der 5,7 Milliarden Euro umfassenden Kapitalanlagen erfüllen Nachhaltigkeitskriterien

Mit 52 Prozent sogar erstmals mehr als die Hälfte der 5,7 Milliarden Euro als „sehr nachhaltig“ klassifiziert

WWF fordert konkrete politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Finanzbranche

Bereits 91,3 Prozent der 5,7 Milliarden Euro umfassenden Kapitalanlagen der Allianz erfüllen Nachhaltigkeitskriterien. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 88 Prozent im Vorjahr. Das bestätigt die aktuelle Analyse des Wiener Sustainable Finance-Sozialunternehmens ESG Plus. Mit 52 Prozent wurde im Ampelsystem zur Klassifizierung der Nachhaltigkeit erstmals auch mehr als die Hälfte dieser 5,7 Milliarden Euro als „sehr nachhaltig“ eingestuft. Dieses Ampelsystem wurde von ESG Plus entwickelt und bildet die Basis für die Bewertung der Allianz Investments. Es teilt alle Investments der Allianz in Kategorien ein und verbindet die Anforderungen von insgesamt 40 namhaften Organisationen an eine nachhaltige Zukunft in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Schon 2014 hat die Allianz ihre Investmentstrategie neu ausgerichtet und mit dem WWF vertraglich vereinbart, die gesamten in Österreich gemanagten Kapitalanlagen der Sach- und Lebensversicherungsgesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Die nach einem Ampelsystem als „rot“ gekennzeichneten Anteile des Portfolios konnten bis Ende 2020 von 12 Prozent auf 8,7 Prozent verringert werden. Bis 2030 sollen alle Investments der Allianz in nachhaltigere Bereiche umgeschichtet werden, das wurde in der Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich als Ziel vereinbart.