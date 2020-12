Das sind die besten Projekte des Allianz Umweltpreises

Ingrid Benedikt, Initiatorin des Projektes „Offener Kühlschrank“ in Vorarlberg, über Lebensmittelverschwendung und Umweltschutz.

Wie sind Sie auf die Idee „Offener Kühlschrank“ gekommen?

Ingrid Benedikt: Schon seit Jahrzehnten engagiere ich mich in Vorarlberg für die Umwelt. In einer Zeitschrift habe ich im Jahr 2017 von einem Projekt „Offener Kühlschrank“ in der Schweiz erfahren. Das habe ich besucht und fand die Idee so gut, dass ich das auch gleich in Dornbirn umsetzen wollte. Es gibt ähnliche Projekte bereits in Großstädten wie etwa Berlin, aber es war für uns völlig unklar, ob das auch kleineren Städten wie etwa Dornbirn funktionieren kann.

Was möchten Sie mit dem Projekt „Offener Kühlschrank“ erreichen und welche Maßnahmen haben Sie dafür gesetzt?

Jährlich landen allein in Vorarlberg Lebensmittel im Wert von 45 Millionen Euro im Müll. Das sind elf Kilo pro Kopf. Eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel landen jährlich in Österreich im Müll. Mit unserem Projekt möchten wir möglichst viele dieser Lebensmittel retten. Lebensmittel, die nicht mehr gebraucht werden, über einen offenen Kühlschrank zu verteilen, ist nicht nur ein Sozialprojekt, sondern in erster Linie ein Umweltprojekt. Beim Wegwerfen von Lebensmitteln geht es um Ressourcenverschwendung und das möchten wir den Menschen vor Augen führen und auch ein Bewusstsein dafür schaffen.

Welche Herausforderungen mussten Sie bei der Umsetzung bewältigen?

Die größte Herausforderung sind die Bedenkenträger, die bei solchen Projekten meist viele Einwände haben. Aber mit viel Engagement lassen sich auch diese Einwände ausräumen. Wenn es um Lebensmittel geht, müssen zudem sehr strenge hygienische Regeln erfüllt werden, und auch der Standort spielt für ein solches Projekt eine große Rolle. Hier erfuhren wir von den Behörden große Unterstützung und auch Standorte waren schnell gefunden. Gestartet sind wir in der Dornbirner Stadtbibliothek, mittlerweile betreuen wir zwei Standorte in Dornbirn, einen in Feldkirch und in Götzis, bald folgt einer in Hohenems.

Welche Bedeutung hat der Allianz Umweltpreis für Sie und wie möchten Sie das Preisgeld nun einsetzen?

Das Wichtigste ist, dass wir mit einem solchen Preis auch eine Öffentlichkeit bekommen um auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen können. Das Preisgeld hilft uns aber Dienstleister zu bezahlen und auch das Projekt voranzutreiben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir diesen Preis bekommen haben.