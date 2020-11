Allianz spendet mehr als 65.000 Euro für den Lichtblickhof

Deshalb wurde im Mai ein Spendenaufruf gestartet, dem unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten. Über 15.000 Euro konnten so für die gute Sache gesammelt werden. Eine stolze Summe, die durch einen Unternehmensbeitrag von 50.000 Euro noch einmal deutlich aufgestockt wurde. So konnte nun eine Spende von insgesamt mehr als 65.000 Euro an den Verein e.motion und den Lichtblickhof übergeben werden. „Seit über 30 Jahren sind wir Partner des Lichtblickhofs und in dieser Zeit ist er Teil unserer Allianz Familie geworden. Wir freuen uns, dass wir ihn auch in Krisenzeiten in seiner wertvollen Arbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen und gemeinsam Verantwortung für Generationen übernehmen können“, erklärt Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich.