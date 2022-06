Ein Tag frei für den guten Zweck

Ein weiterer starker Fokus liegt auf der Erhaltung unserer Biodiversität. Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich: „Unsere biologische Vielfalt ist durch den fortschreitenden Klimawandel in Gefahr. In Österreich gilt mehr als ein Drittel aller Arten als gefährdet. Dem wollen wir gemeinsam entgegentreten. Deshalb ermöglichen wir es auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einen Arbeitstag pro Jahr für gemeinnützige Projekte zu nutzen.“ Von Bienenoasen in Sankt Georgen (Burgenland) über Schmetterlingswiesen in Leibnitz (Steiermark) und WWF Schutzgebiete am Inn (Tirol) bis hin zur Landschaftspflege im Wienerwald werden unterschiedlichste Projekte unterstützt. Die Tätigkeiten reichen von der Pflege von Vogelnist- und Fledermauskästen, über die Entfernung von Neophyten bis hin zum Pflanzen von Bäumen oder der Entbuschung artenreicher Trockenstandorte.

Allianz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auch bei der Öko-Insel „Neuwiesen“ im Schutzgebiet „Lafnitztal“ im Einsatz, um umgefallene Bäume zu entfernen und so die freie Entfaltung der Natur wieder zu ermöglichen. Vrignaud: „Intakte Ökosysteme schützen uns vor Naturkatastrophen, sorgen für saubere Luft und sauberes Wasser und helfen uns durch die Speicherung von Kohlenstoff auch beim Schutz unseres Klimas. Eine bunte Natur ist also eine Versicherung für unsere Zukunft. Ihr Erhalt ist uns eine Herzensangelegenheit, die wir gemeinsam auf allen Ebenen verfolgen.“