Digitale Services für Ihre Gesundheit

Instahelp: Online-Unterstützung für die mentale Gesundheit

Stress, depressive Verstimmungen und Probleme in der Partnerschaft oder Familie beschäftigen uns alle, doch wenn die Probleme überhandnehmen, braucht es psychologische Betreuung. Warnsignale wie Schlafstörungen, chronische Erschöpfung und körperliche Beschwerden werden oft als Teil des Alltags gedeutet und einfach hingenommen. Dabei ist genau dann der richtige Zeitpunkt gekommen, um auf die eigene mentale Gesundheit zu achten – zum Beispiel mit Instahelp.

Hier haben Ratsuchende die Möglichkeit, sich online an professionell ausgebildete Psychologinnen und Psychologen zu wenden. Dabei liegt der Fokus auf präventiver Beratung und Begleitung, um Personen zu unterstützen, bevor Probleme überhaupt erst entstehen. Die psychologische Beratung bei Instahelp ist ganz einfach über die Website www.instahelp.me oder über die Instahelp-App möglich. Nachdem dort je nach Beratungsthema eine Psychologin oder ein Psychologe ausgewählt wurde, kann man im nächsten Schritt direkt mit diesen in Kontakt treten. Der Kontakt erfolgt via Chat, anonym und ohne Terminvereinbarung, oder in einem persönlichen Gespräch via Video- oder Audiotelefonie über die App.