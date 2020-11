Rezepte & Ideen: Weihnachtliche Drinks mal anders

Punsch: So geht es richtig

Das Wort Punsch stammt vom indischen „Pandscha“ ab, was so viel wie „fünf“ bedeutet. Wieso fünf? Aus so vielen Zutaten besteht der traditionelle Punsch: Wasser, Tee, Arrak (hochprozentiger Branntwein), Zitronensaft und Zucker. Der beste Schwarztee für Punsch ist übrigens Assam!

Wichtig ist, dass Punsch zwar heiß, aber nicht gekocht serviert wird – denn sonst geht das Aroma verloren. Wärmen Sie die Gläser, in denen Sie den Punsch anrichten, am besten vor.

Auf der Suche nach besonderen Punschrezepten? Probieren Sie doch einmal Bratapfelpunsch oder Zitrus-Trauben-Punsch aus!