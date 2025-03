Zwischen Bund und Bildung: Wahlkampfauftakt bei den Wiener Neos

Denn eigentlich war es ganz klar, dass Christoph Wiederkehr , zu dem Zeitpunkt noch Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat, als Spitzenkandidat in den Wien-Wahlkampf ziehen würde. Mit dem Aus der FPÖ-ÖVP-Verhandlungen auf Bundesebene ging es dann aber Schlag auf Schlag. Wiederkehr wechselte ins Bildungsministerium und hinterließ in Wien damit einen offenen Posten.

Ein völliger Rückzug aus der Kommunalpolitik steht aber bei Christoph Wiederkehr nicht am Programm: Er wird jedenfalls Stadtparteichef bleiben und auch allfällige Koalitionsverhandlungen leiten, ließ Wiederkehr am Montag am Rande einer Pressekonferenz wissen.

Stehen wird die Wahlkampagne unter dem Thema "Ehrlichkeit" : "Nicht alles läuft gut. So ehrlich muss man sein", heißt es beim Wahlkampfauftakt. Abfangen will man das mit Slogans wie "Deutsch ist kein Wahlfach", "Wien ist Vielfalt, nicht Einfalt" oder "Wir machen Politik für kleine Leute".

Das heimliche Thema des Abends war aber wohl nicht die Ehrlichkeit, sondern der Bund. Vielfach wurde die Freude betont, endlich auch im Bund "mitgestalten" zu dürfen. Beate Meinl-Reisinger etwa erzählte von ihren ersten drei Wochen als Ministerin, von ihrer anstehenden beruflichen Reise nach New York zur UN. Die Laufschuhe, die ihr die Neos geschenkt haben, will sie überigens mitnehmen. Stichwort: Laufen im Central Park.

Die "großartigen Frauen, die an der Spitze des Wahlkampfes stehen", von denen Beate Meindl-Reisinger sprach - Selma Arapovic und Bettina Emmerling - zogen schließlich unter tosendem Applaus und Standing Ovation in den Saal ein.

"Wien retten"

Nichts weniger als „unser Wien retten“ will dagegen der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Mit diesem Slogan zieht seine Liste „Team HC Strache“ in den Wahlkampf, die Plakate wurden am Freitag präsentiert.

Die grafisch an klassische FPÖ-Sujets erinnernden Plakate in Weiß, Blau und Rot mit dem Konterfei des Ex-Vizekanzlers sollen in zwei Wellen veröffentlicht werden. Das Wahlkampfbudget liegt bei knapp einer halben Million Euro, finanziert werde dies aus Rücklagen sowie mithilfe eines Kredits, so Strache.