„Zwidemu“-Christkindlmarkt feiert Rückkehr

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Am Maria-Theresien-Platz zwischen den Museen – auch Zwidemu genannt – war es vergangenen Winter still. Der Weihnachtsmarkt ist ausgefallen, die weihnachtliche Stimmung mit ihm, der KURIER hat berichtet. Heuer aber kehrt der Weihnachtsmarkt zurück. Nun steht auch fest, wer ihn betreiben wird.

Und der Betreiber ist kein Unbekannter, ganz im Gegenteil. Wie die Burghauptmannschaft im Gespräch mit dem KURIER verkündet, wird die „MAGMAG Events GmbH“ den Weihnachtsmarkt im November und Dezember betreiben. Also genau jener Betreiber, der den Weihnachtsmarkt schon in der Vergangenheit ausgerichtet hat.

Gegen acht Bewerber durchgesetzt Seit Februar wurde in einer mehrstufigen Ausschreibung nach einem Betreiber gesucht. Insbesondere das „wirtschaftlich beste Angebot“ sei berücksichtigt worden. Dabei habe sich MAGMAG als Höchstbieter gegen acht andere Bewerber durchgesetzt, berichtet die Burghauptmannschaft. „Es gab zahlreiche Bewerbungen von hoher Qualität von renommierten Unternehmen. Das hat uns erneut gezeigt, welches Potenzial diese historischen Plätze besitzen und wie sehr Unternehmen an der Bespielung ebendieser interessiert sind“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl.

Ein verspätetes Jubiläum? Erfreut zeigt sich auch der Betreiber MAGMAG darüber, den Markt wieder ausrichten zu dürfen. Gefeiert werden soll heuer das 20-jährige Jubiläum des Weihnachtsmarktes, wird berichtet. Rein rechnerisch hätte das Jubiläum allerdings schon vergangenes Jahr stattfinden sollen, der Weihnachtsmarkt fand erstmals 2005 am Maria-Theresien-Platz statt. Dann aber hätte das Jubiläum ohne Weihnachtsmarkt stattfinden müssen.

Dass der Weihnachtsmarkt heuer wieder stattfindet, liegt übrigens an den (aus Budgetgründen) aufgeschobenen Bauarbeiten beim Kunst- und Naturhistorischen Museum. Die Baustelle für die geplanten barrierefreien Eingänge beginnt heuer noch nicht. Ob auch in den kommenden Jahren der Betrieb des Weihnachtsmarktes möglich sein wird, sei derzeit noch nicht abschätzbar. Vorerst werde die Flächenmiete deshalb jährlich neu ausgeschrieben, heißt es.