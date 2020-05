In der Alm, da gibt’s schon a Sünd’

Après-Ski-Stimmung meets Großstadt-Flair. Hirschgeweihe hängen an der Wand, ein ausgestopfter Bär steht im Eck, und vor der Bar hängen Kuhglocken von der Wand. Die zweite Bettelalm am Lugeck feierte diese Woche ihre offizielle Eröffnung – mit vollem Haus und jeder Menge Pärchen in Tracht.

Der Trachtenboom in Wien hält an. Neustifter Kirtag oder Wiener Wiesn erfreuen sich immer größerer Beliebtheit– doch die Wiener sehnen sich auch zwischendurch nach Dirndl, Hut und Hüttenschlager.

Die Bettelalm in der Johannesgasse (1. Bezirk) profitiert schon länger von diesem Trend. Der Bedarf ist so groß, dass man beschloss, eine zweite Alm zu eröffnen – und das Publikum nimmt das gerne an.

Zu Olaf Hennings „Cowboy und Indianer“ oder DJ Ötzis „Ein Stern“ wird lauthals mitgegrölt und getanzt.„Es ist einfach eine coole Location“, findet Beate Albert.

„Das Traditionelle wird wieder modern“, ergänzt Freundin Bettina Wienerberger, die sich über jede Gelegenheit freut, ihr Dirndl auszuführen. Ebenso wie Karin van Vliet. „Ich habe mittlerweile fünf Dirndln. Es gibt auch in Wien immer öfter Gelegenheit, eines zu tragen. “