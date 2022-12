Zwei versuchte Vergewaltigungen in Wien-Favoriten: Polizei sucht Täter

In den vergangenen Tagen kam es in Wien zu zwei Vergewaltigungsversuchen in Favoriten, die sich in unmittelbarer Nähe abspielten. Der erste Vorfall ereignete sich am 19. November gegen 2.30 Uh in der Franz-Koci Straße. Eine 20-Jährige war von drei unbekannten Männern in ein Gebüsch gezerrt worden. Als sich aber eine Passantin näherte, ließen die Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Frau wehrte sich heftig

Elf Tage später passierte ein zweiter sehr ähnlicher Vorfall, in einer Quergasse, nämlich der Jura-Soyer-Gasse. In diesem Fall wurde eine 18-Jährige von zwei Unbekannten im Durchgang einer Wohnhausanlage angegriffen. Weil sich die junge Frau aber heftig wehrte, flüchteten auch diese Männer.