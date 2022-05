Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Wien

Wenige Stunden zuvor ereignete sich auch in Penzing ein Verkehrsunfall. Diesmal stießen ein 58-jähriger Pkw-Lenker und eine 27-jährige Fußgängerin zusammen. Die Frau wollte mit ihrem Hund die Fahrbahn der Schloßallee am Schutzweg überqueren. Der Pkw fuhr mit seinem Fahrzeug in der Felberstraße Richtung Linzer Straße und wollte in einer Kreuzung nach links in die Schloßallee einbiegen.

Beim Zusammenstoß wurde die Fußgängerin verletzt. Sie wurde in ein Spital gebracht, konnte aber in häusliche Pflege entlassen werden. Den Hund übernahm ihr Lebensgefährte an der Unfallstelle.

