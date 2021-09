Zwei Verletzte: Alko-Lenker kracht in geparktes Fahrzeug

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 64-jähriger Mann mit einer 37-jährigen Frau im Auto die Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Favoriten stadtauswärts. Der Mann war am rechten Fahrstreifen unterwegs, wo ein Arbeitsfahrzeug geparkt war. Der Lenker des Arbeitsfahrzeuges, ein 39-jähriger Mann, war eigenen Angaben zufolge gerade dabei, die dortigen Pflanzen zu gießen.

Der 64-jährige Lenker dürfte das zu spät bemerkt haben, es kam zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde die 37-jährige Beifahrerin verletzt, sie musste in einem Spital behandelt werden. Auch der 39-jährige Arbeiter wurde leicht verletzt. Bei dem 64-Jährigen wurde im Zuge einer Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde ihm noch vor Ort abgenommen.

