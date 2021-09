Parksheriff rettet kollabierter Frau das Leben

Mitte August wurde ein Parksheriff in der Quellenstraße in Wien-Favoriten von Passanten auf eine am Boden liegende bewusstlose Frau aufmerksam gemacht. Da die 62-Jährige nicht ansprechbar war, führte der Beamte eine Herz-Druck-Massage durch.

Während der Mann Erste Hilfe leistete, wurde die Rettung verständigt. Die Reanimation war letztlich erfolgreich, die Frau wurde bei Bewusstsein in ein Krankenhaus gebracht. Nach der stationären Behandlung hat die 62-Jährige das Spital mittlerweile wieder verlassen.

