Bub von alkoholisiertem E-Scooterfahrer erfasst und verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Theresienbadgasse in Wien-Meidling zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der Polizei zufolge fuhr ein Mann mit seinem E-Scotter die Theresienbadgasse in Richtung Hufelandgasse. In der Fußgängerzone erfasste der 45-Jährige einen 6-Jährigen auf seinem Tretroller frontal.

Beim Zusammenprall kam der Bub zu Sturz und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Beim E-Scooterfahrer wurde ein Alkoholwert von rund 1,2 Promille gemessen. Er wurde angezeigt.

