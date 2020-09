Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Fußgängern

Am Montag kam es in Wien zu zwei Unfällen, bei denen Fußgänger von Autos erfasst wurden. Gegen 10.45 Uhr kollidierte ein 86-jähriger Autofahrer im Kreuzungsbereich Breitenfurter Straße/Liesinger Platz in Wien-Liesing auf dem Schutzweg mit einen 53-jährigen Fußgänger. Dieser wurde schwer verletzt, von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und mit Verdacht auf einen Knochenbruch und eine Gehirnerschütterung ins Spital gebracht. Laut Zeugenaussagen dürfte der 86-Jährige beim Abbiegen das Rotlicht der Verkehrsampel missachtet und den Fußgänger, der den Schutzweg bei Grünlicht betreten haben soll, übersehen haben.

Fußgänger mit 1,6 Promille

Wenige Stunden später, um 3.45 Uhr, kam es dann in Wien-Neubau ebenfalls zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autolenker und einem 35-jährigen Fußgänger. Laut ersten Ermittlungsergebnissen überquerte der alkoholisierte 35-Jährige mit rund 1,6 Promille Alkohol im Blut den dortigen Schutzweg bei Rotlicht. Ein Autofahrer konnte noch ausweichen, der 53-jähige schaffte das nicht mehr. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.