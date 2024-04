Zwei Unfälle sorgen für lange Wartezeiten im Wiener Frühverkehr

Einmal mehr Geduld müssen Autofahrer derzeit in und rund um Wien haben. Zu Rushhour und Baustellen sind am Dienstag in der Früh nämlich noch zwei Unfälle gekommen, die immer noch für große Zeitverluste sorgen.

Auf der A22 krachte es zwischen Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke in Fahrtrichtung Kaisermühlen. Zwischenzeitlich standen die Kolonnen bis Strebersdorf. Autofahren verloren bis zu 45 Minuten. Abschnittsweise steht der Verkehr laut ÖAMTC immer noch.