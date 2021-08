Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Wien-Ottakring

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 27-Jähriger mit einem Motorrad in der Thaliastraße in Wien-Ottakring. Laut Polizei wollte eine 75-Jährige die Straße überqueren, woraufhin der Lenker abbremsen musste und mit seinem Motorrad zu Sturz kam. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Motorrad.

Beide wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Bei dem Unfall wurden der Mann schwer und die Frau lebensgefährlich verletzt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Thaliastraße gesperrt werden.

