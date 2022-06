Zwei schwer verletzte Arbeiter bei Unfällen in Wien

Zwei Arbeiter sind Dienstagnachmittag bei Unfällen in Wien-Floridsdorf bzw. in Wien-Leopoldstadt schwer verletzt worden. Beide Männer wurden von schweren Arbeitsbehelfen am Körper getroffen und mussten von der Wiener Berufsrettung versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden. Ein 48-Jähriger wurde sogar mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Schlauch einer Betonpumpe löste sich

Gegen 16.30 Uhr kam es in der Louis-Häflinger-Gasse in Floridsdorf zum ersten Einsatz, berichtete die Rettung. In einem Rohbau löste sich ein Schlauch einer Betonpumpe und traf den Arbeiter im Bereich des Oberkörpers. Die Rettungsteams versorgten den Patienten notfallmedizinisch und stabilisierten den 48-Jährigen für den Transport. Mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr wurde der schwer verletzte Mann in einer Rettungswanne zum Baustellenlift getragen und dann aus rund 20 Metern Höhe auf den Boden gebracht. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

Nur eine halbe Stunde später passierte dann der nächste Unfall, dieses Mal in der Taborstraße in der Leopoldstadt. Dort wurde der Arbeiter von einem am Kran hängenden Betontrichter getroffen. Der 56-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule sowie der Arme und Beine. Die Rettungsteams versorgten und immobilisierten den Mann, um ihn so mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine Klinik zu bringen.