Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. August. Am frühen Abend wurden die beiden Revierinspektoren Rene K. und Felix J. zu einer offenstehenden Wohnungstür in Wien-Ottakring beordert. Der erste Verdacht eines möglichen Einbruchs hatte sich nicht bestätigt. In der Wohnung kam den beiden Polizisten starker Rauch entgegen.

Sie entdeckten einen 88-jährigen am Boden liegenden Mann. Erst nach mehrmaligen Versuchen - die Beamten mussten mehrmals zurück ins Stiegenhaus, um erneut Luft zu holen - gelang es ihnen, den Mann zu bergen. Dabei handelte es sich um den Mieter der Wohnung. Er war bei Bewusstsein, bekam aber nur schwer Luft. Auch dessen Ehefrau, eine 83-Jährige, befand sich noch in der Wohnung. Sie wurde in einem weiteren Zimmer der Wohnung aufgefunden und konnte ebenfalls erfolgreich ins Stiegenhaus gebracht werden.

Das Ehepaar wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Dort wurde es stationär behandelt und befindet sich wieder auf dem Weg der Besserung.

Elektrische Heizdecke als mögliche Ursache

Die Berufsfeuerwehr Wien kümmerte sich um die Entlüftung der Räumlichkeiten, Feuer wurde keines festgestellt. Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien übernahmen in der Folge die Ermittlungen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte eine elektrische Heizdecke, die zu brennen begonnen hatte, Ursache für die Rauchentwicklung gewesen sein.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: