Einbruch verhindert: Autoknacker in Wien-Simmering festgenommen

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Haidequerstraße in Wien-Simmering. Ein Zeuge beobachtete einen 47-Jährigen Rumänen, der mit einer Zange an seinem sowie an anderen Autos hantierte. Er alarmierte die Polizei und nannte den Einsatzkräften den genauen Standort des mutmaßlichen Täters. So gelang es den Polizisten, den Mann festzunehmen.

Die Beamten stellten die Zange sicher und führten einen Alkovortest durch. Dieser ergab einen Messwert von 1,4 Promille.

