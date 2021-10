Vom Dach abgeseilt und in Wohnung eingebrochen: 69-Jähriger festgenommen

Am Sonntagnachmittag konnte die Polizei an der Neuen Donau in der Donaustadt einen Mann festnehmen, der wegen zwei Einbrüchen in Rudolfsheim-Fünfhaus und in der Leopoldstadt gesucht wurde.

Der 69-jährige Slowake konnte nach umfangreichen Ermittlungen auf einem Fahrrad fahrend im Bereich der Donauinsel lokalisiert werden. Bei dem älteren Mann konnten Einbruchswerkzeug und eine Kletterausrüstung sichergestellt werden.

Laut Polizei hat sich der Slowake bei den zwei Delikten von den Dächern abgeseilt und anschließend dürfte er durch die Außenfenster eingebrochen sein. Bei der Vernehmung zeigte sich der Mann geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

