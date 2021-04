Zwei mutmaßliche Dealerinnen bei Hausdurchsuchung geschnappt

Nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnten zwei Frauen im Alter von 40 und 41 Jahren festgenommen werden. Die aus Tschechinnen stehen im Verdacht, Suchtmittel für den Verkauf besessen zu haben.

Bei einer Hausdurchsuchung am Dienstag, stellten die Beamten in der Wohnung in Wien-Ottakring 60,6 Gramm Meth-Amphetamin und 19,6 Gramm Kokain sicher. Die beiden Beschuldigten wurden nach ihrer Einvernahme über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in ihr E-Mail-Postfach: