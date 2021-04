Mann bedroht Rettungssanitäter mit Messer

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr nahmen Polizisten der Polizeiinspektion Hohenbergstraße einen 32-jährigen Syrer fest. Der Mann steht im Verdacht, kurze Zeit drei Rettungssanitäter in einer Wohnung mit einem Messer bedroht und Stichbewegungen in deren Richtung gemacht zu haben. Die Sanitäter waren wegen eines vermeintlichen hilfsbedürftigen Menschen zu der Adresse gerufen worden waren.

Das Küchenmesser wurde sichergestellt, die Rettungssanitäter blieben bei dem Vorfall unverletzt.

