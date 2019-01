Zwei Millionen Euro mit Arznei-Anlage in den Sand gesetzt

Man wollte das Beste, doch es kam wie so oft: Mit dem Bau einer Arzneimittel-Anlage, die nie in Betrieb gehen konnte, setzte der Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) mindestens zwei Millionen Euro in den Sand. Das stellt Stadtrechnungshof in einem aktuellen Bericht fest.

Konkret geht es um eine sogenannte Ansatzanlage, die im September 2013 im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) installiert wurde. Ein solches System ermöglicht die maschinelle Herstellung von viskosen Arzneiprodukten (Mundwasser, Cremen, Salben etc.).

Bereits das Vergabeverfahren verließ äußerst holprig, wodurch es zu Verzögerungen kam. Der KAV hätte die Möglichkeit gehabt Pönalen einzufordern, habe aber darauf verzichtet, wie die Prüfer kritisieren.