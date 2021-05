Zwei Männer wollten Beamten in Zivil Drogen verkaufen

Nachdem ein 23-Jähriger Polizisten in Zivil den Kauf von Marihuana angeboten und sie an einen anderen 23-jährigen Mann vermittelt hatte, wurden beide festgenommen. Bei ihnen wurde eine geringe Menge Marihuana und 150 Euro Bargeld in auffälliger Stückelung sichergestellt, heißt es vonseiten der Polizei.

Da die zwei mutmaßlichen Suchtmittelverkäufer bereits zuvor von den Beamten dabei beobachtet wurden, wie sie mehrmals in einem Hauseingang verschwunden waren, vermuteten die Beamten einen Suchtgiftbunker. Eine Suche nach dem möglichen Versteck blieb jedoch erfolglos. Die Ermittler erhoffen sich nähere Erkenntnisse im Zuge der Einvernahmen.

