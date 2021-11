Zwei Männer wegen verlorenem Handy mit dem Tod bedroht

Zwei Männer wurden in der Nacht auf Sonntag am Max-Winter-Platz in der Leopoldstadt von drei ihnen unbekannten Männern wegen eines angeblich verlorenen Handys angesprochen. Daraufhin entwickelte sich ein Streit, in dem die Opfer von ihrem Gegenüber mit dem Umbringen worden sind. Einer der drei Tatverdächtigen zog dabei ein Klappmesser, um die Drohung zu verdeutlichen.

Die beiden Opfer konnten flüchten und riefen die Polizei. Die Beamten konnten zwei der drei Tatverdächtigen, einen 27-jährigen und einen 26-jährigen irakischen Staatsangehörigen, anhalten und festnehmen. Der dritte mutmaßliche Täter konnte flüchten. Verletzt wurde niemand.

