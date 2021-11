13 syrische Flüchtlinge aufgegriffen, mutmaßlicher Schlepper gefasst

Am Sonntagnachmittag verständigten Zeugen die Polizei, da sie mehrere Personen aus einem Klein-Pkw aussteigen gesehen haben. Nach ihren Aussagen sind die Personen in der Vorarlberger Allee in Liesing ausgestiegen.

Der 53-jährige Fahrer aus Serbien setzte danach seine Fahrt fort und wurde kurze Zeit später von der Polizei angehalten und festgenommen. Bei den geschleppten Personen handelt es sich um 13 Flüchtlinge aus Syrien. Es sind sieben Männer, vier Frauen und zwei unbegleitete Minderjährige, die in ein Krisenzentrum gebracht wurden.

