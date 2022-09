Montag Abend eskalierte im Bereich eines Lokals in der Flurschützgasse in Wien-Meidling auf offener Straße eine Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber und drei Jugendlichen. Diese sollen durch ihr Verhalten die anwesenden Kunden gestört haben, was wiederum dem Wirten ein Dorn im Auge gewesen sein soll.

Als der Betreiber sie darauf aufmerksam machte, dieses Verhalten zu unterlassen, sollen die Jugendlichen dem Betreiber mit dem Umbringen gedroht haben. Auch mit einem Messer soll gedroht worden sein. Als der Gastronom die Polizei rief, flüchteten die Jugendlichen.

Drei Jugendliche festgenommen

Die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten in Zusammenarbeit mit Polizeikräften eines Planquadrates die drei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren aufgrund von Personenbeschreibungen in einem Park anhalten und vorläufig festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete noch in der Nacht die Anzeige auf freien Fuß an.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: