Ein Mann hatte am Sonntagabend zwei Männer mit Koffern bemerkt, die offenbar in ein Gebäude am Graben in der Inneren Stadt einbrechen wollten.

Laut Polizei konnten die zwei Tatverdächtigen im Stiegenhaus des Gebäudes angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die Männer dürften zuvor in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen sein, da in den mitgeführten Koffern Bekleidung und Taschen sichergestellt werden konnten. Das Landeskriminalamt Wien - Außenstelle Zentrum/Ost - hat die Ermittlungen übernommen.

