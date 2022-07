Zwei 16-Jährige von drei Männern im Wiener Stadtpark angegriffen

Im Stadtpark in Wien sollen am Montag gegen 20 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache zwei 16-jährige Burschen von drei Männern in eine Rauferei verwickelt worden sein. Laut Aussendung der Polizei vom Dienstag sollen ein 18-jähriger Österreicher, ein 20-jähriger Somalier und ein 20-jähriger Kroate die zwei mit Schlägen und Tritten angegriffen und schließlich auch mit einem Messer und einem Baseballschläger attackiert haben. Die Polizei hielt die Verdächtigen an.

Ein 16-Jähriger leicht verletzt

Im Zuge der Personendurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten beim Kroaten den Baseballschläger, beim 18-jährigen Österreicher eine geringe Menge vermutlich Cannabiskraut. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, der 20-jährige Somalier auf freiem Fuß angezeigt. Einer der beiden 16-Jährigen wurde leicht verletzt.

