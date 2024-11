Zu Gast bei den fröhlichen Feuchtnasenaffen im "Haus des Meeres"

Einmal nach Madagaskar reisen? Um die dortige Tierwelt kennenzulernen, muss man nicht unbedingt in ein Flugzeug besteigen: Es reicht ein Ausflug ins Haus des Meeres in Wien – denn dort kann man einen Besuch bei sechs putzigen Lemuren buchen, die man in freier Wildbahn nur in Madagaskar antrifft.