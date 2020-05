Zivilpolizist am Wiener Gürtel von Mann in "Schwitzkasten" genommen

Polizisten der Inspektion Hernalser Gürtel kontrollierten am Donnerstagnachmittag entlang der Stadtbahnbögen am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring, ob dort Drogen verkauft werden. Die Beamten waren dabei nicht uniformiert.

Plötzlich wurde einer der Polizisten von hinten in den " Schwitzkasten" genommen und gewürgt. Er konnte sich jedoch befreien und seine Kollegen um Hilfe bitten. Der mutmaßliche Angreifer, ein 29-jähriger Serbe, wurde vorläufig festgenommen. Als Motiv soll der Mann schon während des Angriffs angegeben haben, dass er den Beamten in zivil erkannt und ihn deswegen gewürgt habe.

Der Zivilpolizist wurde am Hals verletzt und konnte seinen Dient nicht weiter fortsetzen.