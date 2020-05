Rauferei in Wien-Mariahilf : Mann mit Messer verletzt

Drei Männer sollen am Mittwochabend gegenüber der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf in einen Raufhandel geraten sein. Einschreitende Polizisten hielten zunächst einen 38-jährigen Beteiligten an, der mehrere Stichverletzungen am Rücken aufwies. Der Mann war ansprechbar und wurde von einem Arzt versorgt.

Während ein weiterer beim Raufhandel Beteiligter verschwand, konnte der dritte Mann aufgrund von Zeugenaussagen von der Polizei erkannt und angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass dieser für die Verletzungen des 38-Jährigen verantwortlich sein dürfte. Bei ihm wurde ein blutverschmiertes Messer gefunden und sichergestellt. Der 35-jährige Österreicher wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt ermittelt nun die Hintergründe der Tat.