Wiener Berufsfeuerwehr zu Pkw-Brand alarmiert

Am späten Dienstagnachmittag wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der A22 gerufen. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort kurz vor dem Kaisermühlentunnel eintrafen, stand der Pkw bereits zur Gänze in Flammen.

Fahrer konnte rechtzeitig flüchten

Die Feuerwehr musste sich mit Atemschutzmasken nähern und konnte den Brand dann mit Löschschaum bekämpfen. In Fahrt Richtung Stockerau kam es durch den Einsatz zu Verkehrsbehinderungen, was auch an der starken Rauchentwicklung lag. Der Pkw-Fahrer konnten noch rechtzeitig aussteigen und wurde bei dem Brand nicht verletzt.