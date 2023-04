Zimmerbrand in Wien: Frau erlitt lebensgefährliche Verbrennungen

Eine 53-jährige Frau hat bei einem Brand in einer Wohnung am Leopoldauer Platz in Wien-Favoriten am Donnerstagabend lebensgefährliche Verletzungen im Gesicht erlitten.

Wie ein Sprecher der Wiener Berufsrettung sagte, wurde die Frau mit einem Hubschrauber in die Intensivstation des AKH geflogen. Der Brand wurde von der Wiener Berufsfeuerwehr gelöscht.

Schwer verletzte Frau lag in Wohnung

Die Feuerwehr wurde laut einem Sprecher gegen 17.30 Uhr zu dem Brand gerufen. Die Einsatzkräfte, die mit Schutzmasken in die Wohnung eindrangen, fanden die schwer verletzte Frau in den Räumlichkeiten.