Zehnter Todestag: Eine Skulptur für Ludwig Hirsch

In der Großen Sperlgasse gleich daneben ist Hirsch aufgewachsen. Dort sieht man ein Haus, in dem ein Teil des Stucks fehlt – was Hirsch auch in seinen Texten erwähnt: Einmal, erzählt Köndgen, beschreibt Hirsch etwa, wie er durch ein riesengroßes Loch in seinem Kinderzimmer ebendort Steine auf die Kapperl russischer Soldaten schmeißt.

Auch sein Schulweg führte hier direkt vorbei und sonntags, da musste er beim Wirtshaus ums Eck, Bier im offenen Krug für den Vater holen.

Dunkle Ecken

Es sei ein großer Zufall, dass dieser Ort, mitten in der Stadt, noch unbenannt gewesen war, sagt Kündgen. „Ich habe hier so ein Gefühl, als hätte sich Ludwig das ausgesucht. Ich fühle mich ihm hier sehr nah.“ Das lebendige Treiben hätte ihm gefallen, die Kinder und die vorbeifahrenden Radler.