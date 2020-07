Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Wien-Liesing verletzt

Eine Zehnjährige ist am Donnerstag in den Mittagsstunden in Wien-Liesing bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Mädchen befand sich laut Polizei kurz vor 13.00 Uhr auf dem Heimweg und wollte die Vösendorfer Straße überqueren.

Die Schülerin betrat hinter einem abgestellten Lieferwagen die Fahrbahn. Der Lenker eines Autos bemerkte das Kind zu spät. Er konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Mädchen wurde von dem Auto erfasst und verletzt. Die Wiener Berufsrettung versorgte die Zehnjährige und brachte sie in ein Krankenhaus.

